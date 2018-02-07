Отправленную на днях под домашний арест замглавы Минздрава Татарстана нашли мертвой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, отправленная судом под домашний арест по делу о мошенничестве, найдена мертвой, сообщил в среду агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"Да, это так. Замминистра скончалась", - сказал собеседник агентства, добавив, что не располагает подробностями.

3 февраля Советский районный суд Казани избрал 52-летней Шишмаревой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля.

Замминистра здравоохранения Татарстана была задержана по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что Шишмарева требовала от подведомственных Минздраву лечебных учреждений направления на курсы сотрудников экономических отделов в Институт повышения квалификации (ИПК) "Прогресс".

"С 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров соответствующей направленности на общую сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, свыше 5 млн поступило на счета индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой (также была задержана - ИФ). Тем самым, государственным органам причинен ущерб", - сказал следователь, выступая в суде.

Замминистра категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым действиям и заявила о готовности сотрудничать со следствием. В свою очередь ее защитник отметил, что свидетели не отрицают факт учебы специалистов, а "ставят под сомнение лишь объемы изучаемых программ". Также адвокат уточнил, что обвинение его подзащитной еще не предъявлено.

На сайте министерства здравоохранения Татарстана сообщается, что Шишмарева с марта 2011 года по настоящее время работает заместителем министра в аппарате министерства.