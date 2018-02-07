Глава Минздрава Татарстана подтвердил смерть своего арестованного заместителя Шишмаревой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин подтвердил смерть своего заместителя, 52-летней Елены Шишмаревой, отправленной судом под домашний арест по делу о мошенничестве.

"То, что ее обнаружили дома мертвой, я могу подтвердить этот факт. Я не знаю, нашли ли записку или нет, но я думаю, что здесь ответ очевиден", - сказал Вафин в интервью одному из телеканалов.

Он назвал смерть своего заместителя трагедией. "Для нас это трагедия. Мы потеряли высококлассного специалиста, очень опытного специалиста", - сказал он.

Ранее в среду о смерти Шишмаревой сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией. "Да, это так. Замминистра скончалась", - сказал собеседник агентства, добавив, что не располагает подробностями.

3 февраля Советский районный суд Казани избрал Шишмаревой меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля. Замминистра здравоохранения Татарстана была задержана по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что Шишмарева требовала от подведомственных Минздраву лечебных учреждений направления на курсы сотрудников экономических отделов в Институт повышения квалификации (ИПК) "Прогресс".

"С 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров соответствующей направленности на общую сумму свыше 8 млн рублей. Установлено, свыше 5 млн поступило на счета индивидуального предпринимателя Елены Фахрутдиновой (также была задержана - ИФ). Тем самым, государственным органам причинен ущерб", - сказал следователь, выступая в суде.

Замминистра категорически отрицала свою причастность к инкриминируемым действиям и заявила о готовности сотрудничать со следствием. В свою очередь ее защитник отметил, что свидетели не отрицают факт учебы специалистов, а "ставят под сомнение лишь объемы изучаемых программ". Также адвокат уточнил, что обвинение его подзащитной еще не предъявлено.

На сайте министерства здравоохранения Татарстана сообщается, что Шишмарева с марта 2011 года по настоящее время работает заместителем министра в аппарате министерства.