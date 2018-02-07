Спасательная операция завершилась на месте обрушения шахты в Кузбассе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели закончили спасательную операцию на шахте в Кемеровской области, где произошло обрушение породы и погиб один горняк, сообщили "Интерфаксу" в Главном управления МЧС по Кемеровской области в среду.

Во время обрушения породы один горняк погиб, еще один пострадал и был эвакуирован вместе с шестью другими шахтерами, оказавшимися на аварийном участке. На момент обрушения в забое работали 125 человек. На месте работали два отделения спасателей. Теперь шахта работает в штатном режиме.

Следственные органы СКР по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту обрушения породы на шахте "Осинниковская" (управляющая компания "Распадская угольная компания", Evraz) и гибели одного из рабочих.

Получить оперативный комментарий представителя Evraz "Интерфаксу" не удалось.

Шахта "Осинниковская" находится под управлением ООО "Распадская угольная компания" (РУК) группы Evraz. РУК является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская", а также находящиеся на консервации "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".