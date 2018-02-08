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В бюллетене на выборах президента России будет восемь имен

Есть обновление от 13:13

ЦИК официально завершила регистрацию всех кандидатов в президенты

В бюллетене на выборах президента России будет восемь имен
Фото: Роман Пименов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в четверг.

"Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, зарегистрированных кандидатов", - сказала Памфилова.

"Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня", - подчеркнула глава ЦИК.

Центризбирком своим постановлением в ходе заседания в четверг утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ.

В бюллетене, образец которого был выдан журналистам, восемь кандидатов перечислены по алфавиту. Открывает список Сергей Бабурин, вторым номером идет Павел Грудинин, третьим - Владимир Жириновский, четвертым - Владимир Путин, пятый номер у Ксении Собчак, шестой - у Максима Сурайкина, седьмой - у Бориса Титова и восьмой - у Григория Явлинского.

Рядом с каждым из кандидатов указана биографическая информация, кем он выдвинут. В бюллетенях также есть разъяснение о порядке его заполнения. Избирателей просят поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. Бюллетень, в котором любой знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

"Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не заверенный подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой комиссии, либо не содержащий специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается", - говорится в документе.

Центризбирком в четверг зарегистрировал последних кандидатов на пост президента РФ - Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"). До этого были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко") и Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Таким образом, восемь кандидатов успешно прошли процедуру выдвижения и регистрации и будут участвовать в выборах президента России.

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Действующий президент России Владимир Путин
Теги: выборы-2018, ЦИК, Элла Памфилова
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