Российские ученые собрали в Антарктиде лед возрастом более 1,3 млн лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ученые в ходе 63-й Российской антарктической экспедиции смогли собрать образцы древнейшего льда на Земле, возраст которого, как полагают исследователи, превышает 1,3 млн лет. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета в четверг.

"Образцы древнего льда, собранные на станции "Восток", на днях доставят на борт судна "Академик Федоров", где они будут храниться в морозильной камере. Весной экспедиция вернется в Санкт-Петербург, а керны отправятся в лабораторию изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического НИИ, где специалисты изучат газовый и изотопный состав льда. Общий вес образцов, которые перевезут в исследовательский институт, составит примерно полтонны", - говорится в сообщении.

По словам доцента СПбГУ Алексея Екайкина, то, что на "Востоке" есть древний лед, было известно еще с 1998 года, когда ученые завершили бурение на глубине 3 тыс. 623 метра. Полученный ледяной керн проанализировали в лабораториях России, Франции и США, и оказалось, что возраст льда на глубине 3 тыс. 310 метров составляет 420 тысяч лет. Образцы позволили, в частности, проследить тесную связь между концентрацией углекислого газа в атмосфере и температурой воздуха.

Однако, как отмечает Екайкин, глубже 3 тыс. 310 метров находится еще 200-метровый участок атмосферного льда, и ученые понимали, что этому льду больше 400 тысяч лет. При этом установить его точный возраст было невозможно, поскольку придонные слои перемешиваются из-за движений ледника.

"Несколько лет назад мой коллега, заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического НИИ Владимир Липенков обратил внимание на то, что в нижних слоях льда встречаются достаточно крупные гидраты воздуха - кристаллические соединения, которые образуются в леднике из пузырьков воды и воздуха при огромном давлении", - рассказал Екайкин.

В результате была создана модель роста воздушных гидратов, которая показала, что возраст этого льда порядка 1,5 млн лет. Датировка позже была подтверждена независимыми методами, основанными на измерении концентрации во льду космогенных изотопов, отметил он.

Ученые отмечают, что в гонке за древним льдом сегодня участвуют Франция, Япония, Китай, США. Интерес к нему связан с тем, что именно эта находка способна рассказать о климатических загадках прошлого нашей планеты. В частности, ученые хотят разгадать причину, по которой около 1 млн лет назад на Земле длина климатических циклов "оледенение - межледниковье" увеличилась с 40 тысяч до 100 тысяч лет.

Пока самым древним подобным полученным образцом льда на планете считается лед, найденный в пластах так называемого "голубого льда" в районе Сухих Долин, недалеко от американской станции "Мак-Мердо" в Антарктиде. Его возраст около 1 млн лет. По словам Екайкина, "голубой лед" из-за долгого нахождения рядом с поверхностью земли содержит искаженную климатическую информацию.