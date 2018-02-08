В России

ФСИН подтвердила факт освобождения пожизненно осужденного

Ранее СМИ сообщили, что на свободу вышел 63-летний Анвар Масалимов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство пенсионера

ФСИН подтвердила факт освобождения пожизненно осужденного
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию СМИ о беспрецедентном освобождении почти два года назад от пожизненного заключения Анвара Масалимова, приговоренного в 1992 году к расстрелу.

"22 июня 2016 года в ИК-18 (исправительная колония "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе - ИФ) поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении осужденного М. на основании ст. 10 УК РФ от дальнейшего отбывания наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в четверг на запрос "Интерфакса" об освобождении Масалимова.

В пресс-бюро отметили, что в тот же день Масалимов был освобожден из исправительного учреждения.

Ранее об освобождении 63-летнего Масалимова, осужденного за убийство одного человека, сообщила газета "Московский комсомолец".

Уголовно-исполнительный кодекс РФ позволяет осужденным к пожизненному лишению свободы (ПЛС) подать в суд прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), если срок их заключения достиг 25 лет и затем - через каждые пять лет.

В 2015 году в пресс-бюро ФСИН корреспонденту "Интерфакса", посетившему соль-илецкую колонию для пожизненно осужденных преступников "Черный дельфин", сообщали, что за последние 20 лет ни один из таких осужденных на волю не вышел. Но их количество по стране растет с каждым годом и в настоящее время составляет несколько сот человек.

По данным ФСИН, 29 октября 1992 года Масалимов был приговорен к смертной казни, но в 1998 году наказание ему заменили на пожизненное лишение свободы. В 1998 году президент России Борис Ельцин заменил казнь на пожизненный срок.

"Во время отбывания наказания в ИК-5 УФСИН Вологодской области осужденный неоднократно обращался в суды различной инстанции по Вологодской области с кассационными жалобами о смягчении приговора", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в 2008 году решением Белозерского районного суда Вологодской области осужденному был изменен приговор со ст.102 УК РСФСР (убийство при отягчающих обстоятельствах - наказание вплоть до смертной казни) на ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство - наказание до 10 лет заключения).

В 2012 году осужденный был переведен для дальнейшего отбывания наказания в "Полярную сову".

Теги: ФСИН
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