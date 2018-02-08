Что произошло за день: четверг, 8 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Выездная панель Спортивного арбитражного суда отказалась рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от Олимпиады-2018. Решение по 47 апелляциям огласят в пятницу 9 февраля.

- ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов. В четверг официально кандидатам стали Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Журналистам показали, как будет выглядеть избирательный бюллетень: в графе со сведениями о кандидате Владимире Путина всего две строчки.

- ФСИН подтвердила, что почти два года назад от пожизненного заключения был освобожден Анвар Масалимов, осужденный за убийство. В 2008 году ему был изменен приговор с "Убийства при отягчающих обстоятельствах" на "Умышленное убийство", которое предусматривает более мягкое наказание по УК РСФСР.

- СМИ сообщили, что более 100 бойцов проправительственных сил Сирии стали жертвами "ответного" удара руководимой США коалиции. В Минобороны РФ заявили, что сирийские ополченцы, попавшие под удар, не согласовали свою операцию с российскими военными.

- Строительство "Турецкого потока", которое предварительно оценивали в $6 млрд, обойдется в $7 млрд. Проект, скорее всего, будет финансироваться за счет бюджета "Газпрома", а затем финансироваться за счет выпуска специальных облигаций.

- Утром министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны простились с погибшим в Сирии Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего самолет с телом военного пилота вылетел в Воронеж. Вечером в четверг героя России Романа Филипова похоронили в Воронеже.

- Полиция начала проверку после жалобы о неэтичном обращении со стороны сотрудников МВД владельца сети "Додо Пицца" Федора Овчинникова, допрошенного в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.