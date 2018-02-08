Мединский не передавал Путину флэшку с фильмом "Движение вверх"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что это не он дал президенту РФ Владимиру Путину флэшку с фильмом "Движение вверх".

На вопрос журналистов, не он ли передал президенту флэшку с фильмом, министр сказал: "Нет, не я".

30 января Путин на встрече со своими доверенными лицами поблагодарил исполнителя главной роли Владимира Машкова за фильм.

На ремарку актера, "Мы не знали, что вы сходили"', Путин ответил , что "никуда не ходил", а посмотрел фильм "на флэшке".

После этого актер посетовал, что картину "уже украли". В ответ Путин сказал: "Нет, не украли, а дали посмотреть. Почему сразу украли?"

Как сообщалось, "Движение вверх" (режиссер Антон Мегердичев) стало самым кассовым российским фильмом в истории, а затем и самым кассовым фильмом, выходившим в российский прокат, обойдя прежнего лидера - фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".