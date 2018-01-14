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"Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом в истории

Есть обновление от 08:07

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Драма Антона Мегердичева "Движение вверх" стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

На данный момент фильму удалось собрать 1,694 млрд рублей, обойдя предыдущего лидера проката - вышедшую в 2017 году картину "Последний богатырь", сборы которой составили 1, 653 млрд рублей.

Спортивную драму "Движение вверх", повествующую о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, с 28 декабря посмотрело 6,5 млн зрителей.

Теги: Движение вверх
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