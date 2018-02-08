Затушившего сигарету об икону кубанского студента задержали за неповиновение полиции

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Студента, который затушил сигарету об икону церкви в Краснодарском крае, задержали, сообщили в главном управлении МВД России по региону в четверг.

"По предварительным данным, накануне 18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская. По данному факту полицией проводится проверка", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главка. Там отметили, что юноша сделал это ради популярности в социальных сетях.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что учащийся задержан по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ.

Рассмотрение административного дела мировым судьей назначено на 9 февраля. "Проверка будет продолжена. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, если своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих", - добавил собеседник агентства.