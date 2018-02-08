YouTube не нашел доказательств вмешательства России в референдум по Brexit

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Видеосервис YouTube не нашел доказательств того, что Россия через него пыталась вмешаться в референдум о выходе Великобритании из ЕС, заявила руководитель подразделения компании по связям с госструктурами Юнипер Даунс, передают в четверг западные СМИ.

"Мы провели исследование по Brexit и не нашли признаков вмешательства. Мы просмотрели всю рекламу, как-либо связанную с Россией, и не нашли свидетельств того, что наши сервисы использовались в подобных целях", - сказала Даунс, выступая на слушаниях комитета членов британского парламента, посвященных фейковым новостям. Перед британскими депутатами выступят представители Google, Facebook и Twitter.

В ходе слушаний глава отдела Facebook по информационной политике в Великобритании Саймон Мильнер заявил, что Facebook в конце февраля сможет предоставить комитету сведения о том, как Россия могла попытаться повлиять на британский референдум. Он подчеркнул, что, вероятно, информация не будет находиться в открытом доступе.

Как отмечает издание Business Insider, внутреннее расследование YouTube было связано с расследованием британской избирательной комиссии о возможном вмешательстве России в Brexit. Отдельное расследование по фейковым новостям, касающееся, в частности, вероятного воздействия России на Brexit, проводит комитет по культуре, медиа и спорту нижней палаты британского парламента.

В конце января социальная сеть Twitter направила комитету британского парламента письмо, в котором говорится, что она не нашла достаточных доказательств вмешательства России в референдум о Brexit.