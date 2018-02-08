Собчак назвала перезагрузку отношений США и РФ основой будущей внешней политики России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила в четверг в эфире телеканала CNN, что приехала в Вашингтон для того, чтобы показать, какой будет внешняя политика, если ее изберут главой государства.

"Я нахожусь здесь (в Вашингтоне - ИФ) для своей аудитории, я здесь для россиян. Я хочу показать новый вектор политики, который я возьму, когда стану президентом. Мой вектор - дружба с Америкой и с Европейским союзом", - сказала Собчак, отвечая на вопрос, почему в преддверии выборов в России она отправилась с визитом в США.

"Я думаю, что перезагрузка наших (России и США - ИФ) отношений - это приоритет будущей внешней политики России", - подчеркнула она.

При этом Собчак предположила, что попытки некоторых западных стран изолировать Россию не принесут положительных плодов. "Когда Россию держат на расстоянии, ее жители чувствуют себя оскорбленными", - сказала она.

"Когда вы пытаетесь дестабилизировать такую большую страну, обладающую ядерным оружием, как Россия, то ничего хорошего не получится, причем ни для России, ни для США", - отметила Собчак.

По мнению собеседницы CNN, было бы правильно наоборот "вовлекать Россию в процессы, чтобы она была частью процессов в крупных институтах, таких, как ЕС или, может быть, НАТО".

Говоря о ситуации в России, она выразила уверенность в том, что граждане России знают ее как кандидата в президенты России.

"Согласно всем опросам в России, вы можете их проверить, меня очень хорошо знают. Более 90% россиян знают, кто я. Поэтому я так же узнаваема, как и (президент России Владимир - ИФ) Путин. Только маленькие дети и пожилые люди не знают меня", - уверена кандидат в президенты.

"Я не думаю, что у меня есть хотя бы какой-то шанс выиграть именно на этих выборах (в 2018 году - ИФ)", - добавила при этом Собчак.

Вместе с тем, она считает правильным в будущем отпустить в РФ на свободу политзаключенных, обеспечить верховенство права и независимость судов, а также - добиться "свободной и конкурентоспособной экономики".