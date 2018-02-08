Собчак сообщила о 404 млн руб. дохода за шесть лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, согласно ее данным, за шесть лет заработала 404 млн рублей. Кроме того, ЦИК нашел у нее еще 390 тысяч рублей на счетах в Сбербанке.

Согласно сведениям о доходах Собчак, представленных ею в ЦИК России, и опубликованных на сайте комиссии, общая сумма доходов кандидата в президенты за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила - 403 млн 855 тыс. 489 рублей.

"Источники доходов - зарплата на радио "Серебряный Дождь" и телеканале "Дождь", в ИД "Глобал медиа групп", а также доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера, гонорары, и приз победителя программы "ТНТ-Телесеть", - сообщается в документе.

Собчак владеет земельным участком в 297 кв.м. и жилым домом площадью 353,7 кв. метров в Московской области, двумя квартирами в Москве 268,1 кв.м. и 74.4 кв.м., и 1/3 доли в квартире в Санкт-Петербурге площадью 245,7 кв.м.

В сведениях, представленных Собчак, также указано "иное недвижимое имущество": 8 помещений - 74,5 кв.м., 53,7 кв.м., 43,6 кв.м., 189,2 кв.м., 83,7 кв.м., 15,6 кв.м. и 15,7 кв.м. в Москве, а также две трети доли в помещении площадью 122,5 кв.м. в Санкт-Петербурге.

"Транспортные средства: автомобиль легковой - Bentley Continental GT speed 2008 года выпуска", - уточняется в документе.

На 28 счетах в банках Собчак - 417 млн 131 тысячи 571 рубль в виде вкладов. Кроме того, она имеет инвестиционный пай в размере 1 млн 489 тыс. 31 рубль в "Управляющей компании Альфа-Капитал".

Согласно сведениям о доходах ее супруга Максима Виторгана, представленным в ЦИК, он за тот же период заработал 10,2 млн рублей. Данные средства были получены в виде зарплаты в "Другом театре", "Театре Квартет и", и в виде выплат по договорам гражданско-правового характера.

Виторган имеет в собственности две квартиры в Москве площадью 47 кв.м. и 61,7 кв.м., и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска. На его семи счетах 3 млн 981 тысяча рублей в виде вкладов.

Вместе с тем, ЦИК опубликовал "Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений Собчак и ее супруга".

По данным, которые были представлены ЦИК Сбербанком, на еще двух счетах Собчак находятся 391 тысяча 720 рублей. По информации Федеральной налоговой службы, она владеет 10% в ООО "Бессер".

Неточности выявлены и в сведениях о доходах ее супруга. По данным ФНС, М.Виторган в 2011 году получил доход, помимо указанного, в виде 40 тыс. руб. в ООО "Продюсерская группа "Театр", 15 тыс. руб. - в "Другом театре", 23 тыс. руб. - в кинокомпании "Квадрат" и 10 тыс. руб. - в ЗАО "Прома Продакшн". В 2013 году он получил от ООО "Медиа Групп "Выход" - 1 тыс. рублей, а в 2015-ом - 120 тыс. рублей от ООО "Ягуар Ленд Ровер" и 3,3 тыс. руб. от АО "Райффайзенбанк".

"Помимо указанных кандидатом счетов установлено четыре счета в АО Райффайзенбанк на общую сумму в 94,5 тыс. рублей", - указывается в документе со ссылкой на данные банка.