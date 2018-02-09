Прокуратура Петербурга проверит сообщения о заклеивающей школьникам рты учительнице

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга организовала проверку появившейся в СМИ информации о том, что учительница заклеивала рты ученикам младших классов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по образованию, случай произошел на минувшей неделе.

"Нам о таком инциденте известно. Насколько мы знаем, речь идет об одном ученике. Скорее всего, будет приниматься решение об увольнении педагога", - сказал собеседник.

В пресс-службе администрации Выборгского района "Интерфаксу" сообщили, что по данному факту и СКР города проводит проверку.

По данным СМИ, речь идет об учительнице в школе №474, которая в настоящее время находится на больничном. Женщина имеет четырехлетний стаж работы с учениками начальных классов. Она якобы заклеивала второклассникам рты за разговоры на уроках.