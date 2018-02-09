В Петербурге решили уволить заклеившую рот школьнику учительницу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Учительницу, заклеившую рот скотчем младшекласснику, решено уволить, сообщили "Интерфаксу" в городском комитете по образованию в пятницу.

"Принято решение о ее увольнении, когда она вернется из отпуска", - сказал собеседник.

Ранее в пятницу ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и городская прокуратура сообщили о проверках. Поводом для них послужила информация о том, что учительница заклеивала рты ученикам младших классов.

В пресс-службе городского комитета по образованию уточнили, что случай произошел на минувшей неделе. "Нам о таком инциденте известно. Насколько мы знаем, речь идет об одном ученике", - сказал собеседник.

По данным СМИ, речь идет об учительнице в школе №474, которая в настоящее время находится на больничном. Женщина имеет четырехлетний стаж работы с учениками начальных классов. Она якобы заклеивала второклассникам рты за разговоры на уроках.