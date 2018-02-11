Пожар в мурманском порту на траулере "Камчатский лосось" ликвидирован

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в субботу в порту Мурманска на борту среднего рыбопромыслового морозильного траулера "Камчатский лосось", ликвидирован ночью, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении. При этом площадь пожара не уточняется.

Как сообщалось, в субботу в 16:04 мск произошло возгорание на верхней палубе судна "Камчатский лосось", которое находится в плавдоке №2 Мурманского судоремонтного завода морского флота.