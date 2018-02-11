Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.

Справка:

Ан-148 - ближнемагистральный региональный самолет, разработанный в АНТК имени О.К. Антонова (Украина). Оснащается двумя двухконтурными турбореактивными двигателями. Способен перевозить до 85 пассажиров. Первый серийный самолет поднят в небо с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) в первый испытательный полет 19 июля 2009 года.

Со стапелей предприятия сошли 29 самолетов Ан-148 различных модификаций, среди эксплуатантов - специавиаотряд "Россия", МЧС и ФСБ.

ВАСО выполняет заказ Минобороны РФ на поставку 15 самолетов Ан-148-100Е.