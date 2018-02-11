Очевидцы видели падение горящего Ан-148 в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее было подтверждено, что самолет потерпел крушение после в районе деревни Аргуново. "Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник агентства.

АО "Саратовские авиалинии" создано в мае 1994 года, выполняет перевозки внутри России и международные чартерные рейсы. Парк авиакомпании включает пять самолетов Ан-148-100, семь Як-42 и два Embraer-190.