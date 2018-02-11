Разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 эксплуатировался 8 лет

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был новым, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал источник.

По его словам, самолет был передан "Саратовским авиалиниям" в рамках первоначального соглашения о сублизинге четырех самолетов такого типа, рассчитанных на 83 места.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позднее было подтверждено, что самолет потерпел крушение после в районе деревни Аргуново. "Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник агентства.