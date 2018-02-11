МЧС открыло горячую линию в связи крушением самолета в Подмосковье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - МЧС открыло горячую линию психологической помощи после крушения самолета в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства.

"МЧС России открыло горячую линию 8 800 775 17 17 в связи крушением самолета в Московской области", - говорится в сообщении.

"Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился ранее в воскресенье в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек.