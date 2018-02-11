Источник сообщил о столкновении упавшего Ан-148 с вертолетом "Почты России"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Упавший в Раменском районе Подмосковья самолет Ан-128, по предварительным данным, столкнулся с вертолетом "Почты России", сообщил источник "Интерфакса".

Другие подробности пока не приводятся.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

В парке "Саратовских авиалиний" до авиакатастрофы, по данным Росавиации, было пять Ан-148, а также шесть самолетов Як-42 и два самолета Embraer-190. Самолеты Ан-148 авиакомпания получила в 2016 году по договору сублизинга с авиакомпанией "Россия" ("дочка "Аэрофлота"), последняя приобрела их в финансовый лизинг по договору с лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко". "Никакого отношения к эксплуатации либо поддержанию летной годности ВС АН 148 РА61704 авиакомпания "Россия" не имеет", - заявил "Интерфаксу" представитель "России".

Ан-148 - региональный самолет вместимостью 85 пассажиров. Производится "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) по лицензии украинской ГК "Антонов" на мощностях Воронежского авиационного завода (ВАСО). Российскими эксплуатантами Ан-148 являются авиакомпания "Ангара", Специальный летный отряд "Россия".