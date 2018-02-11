"Почта России" опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чрезвычайное происшествие с пассажирским самолетом в Подмосковье никак не связано с "Почтой России": вертолетов в ее авиапарке нет, заявила пресс-служба предприятия.

"Почта России" опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России. "Почта России" использует два самолёта Ту-204 С", - заявила пресс-служба "Почты", комментируя информацию о том, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России".

О том что потерпевший катастрофу в Московской области Ан-128 мог столкнуться с вертолетом "Почты России" ранее сообщил источник "Интерфакса".

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.