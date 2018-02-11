В России Крушение Ан-148 в Подмосковье

Расследование крушения Ан-148 передано Главному управлению по расследованию особо важных дел СК РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На место крушения самолета Ан-148 выехал председатель Следственного комитета Российской Федерации, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению Александра Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ", - отметила она.

К настоящему времени сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф, сообщила Петренко. Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего.

В воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта Домодево. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги: Ан-148
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в ПодмосковьеСамолет "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье
На борту находился 71 человекПодробнее
Запуск космического грузовика "Прогресс" перенесли в последний моментЗапуск космического грузовика "Прогресс" перенесли в последний момент
Корабль уже не сможет добраться до МКС за рекордные 3,5 часа, как планировалосьПодробнее
Кадыров рассказал о возвращении отряд чеченской военной полиции из АлеппоКадыров рассказал о возвращении отряд чеченской военной полиции из Алеппо
В Сирии почти 400 сотрудников военной полиции провели полтора годаПодробнее
С Байконура запустят ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08"С Байконура запустят ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-08"
"Прогресс МС-08" впервые в истории достигнет МКС менее чем за 3,5 часаПодробнее
Дерипаска подал иск в суд за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизниДерипаска подал иск в суд за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизни
Алексей Навальный, по словам представителя предпринимателя, незаконно использовал информацию о частной жизни Дерипаски, но ответчиком не являетсяПодробнее
Чайка заинтересовался роскошными домами дагестанских чиновниковЧайка заинтересовался роскошными домами дагестанских чиновников
Генпрокурор потребовал разобраться, на какие средства они построеныПодробнее
Навальный сообщил о внесении его сайта в запретный список РоскомнадзораНавальный сообщил о внесении его сайта в запретный список Роскомнадзора
Как отметил оппозиционер, доступ к нему пока открытПодробнее
Суд включил в реестр запрещенной информации фильм ФБК о Дерипаске и ПриходькоСуд включил в реестр запрещенной информации фильм ФБК о Дерипаске и Приходько
Представитель Дерипаски ранее пообещал, что бизнесмен обратится в суд в связи с обвинениями НавальногоПодробнее
Вице-премьер Приходько ответил на новое расследование НавальногоВице-премьер Приходько ответил на новое расследование Навального
Он считает обвинения в свой адрес провокацией, но в суд подавать не собираетсяПодробнее
Басманный суд приостановил решение о выдворении журналиста Феруза в УзбекистанБасманный суд приостановил решение о выдворении журналиста Феруза в Узбекистан
Ранее аналогичное решение принял МосгорсудПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 9 февраля6 фото
09 февраля
Фотохроника 9 февраля
Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее13 фото
09 февраля
Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииСамолет "Саратовских авиалиний" разбился в ПодмосковьеВ РоссииЗапуск космического грузовика "Прогресс" перенесли в последний моментЭкономикаРайффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании картСпортМедведева выиграла короткую программу командного турнира с рекордом мираВ РоссииДерипаска подал иск в суд за публикацию в соцсетях материалов о его личной жизниСпортШорт-трекист Елистратов принес России первую медаль Олимпиады

"Почта России" опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128

Пресс-служба предприятия сообщила, что вертолетов а ее авиапарке нет Подробнее

Медики и спасатели пешком добирались до места крушения Ан-148

Расследование крушения Ан-148 передано Главному управлению по расследованию особо важных дел СК РФ

Француженка Лаффон выиграла соревнования ОИ по фристайлу в могуле

Россиянки до финала А не добрались Подробнее

Ан-148 упал в полях в негустонаселенном районе Подмосковья

Выживших в авиакатастрофе в Подмосковье нет

Источник сообщил о столкновении упавшего Ан-148 с вертолетом "Почты России"

Путин поручил правительству создать спецкомиссию по расследованию авиакатастрофы в Подмосковье

Глава государств выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких Подробнее

МЧС открыло горячую линию в связи крушением самолета в Подмосковье

Разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 эксплуатировался 8 лет

Очевидцы видели падение горящего Ан-148 в Подмосковье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Лыжные гонки09:15Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон, Финал  НорвегияНорвегияНорвегияподробнее
Конькобежный спорт10:00Мужчины, 5000 м, Финал  НидерландыКанадаНорвегияподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 10 км, спринт, Финал  ГерманияЧехияИталияподробнее
Фристайл16:10Женщины, Могул, Финал  ФранцияКанадаКазахстанподробнее
Санный спорт14:00Мужчины, сани-одиночки, 3-ий и 4-ый заезды (Финал)