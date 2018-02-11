Расследование крушения Ан-148 передано Главному управлению по расследованию особо важных дел СК РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На место крушения самолета Ан-148 выехал председатель Следственного комитета Российской Федерации, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению Александра Бастрыкина дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ", - отметила она.

К настоящему времени сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при председателе СК России, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф, сообщила Петренко. Следствием будут рассмотрены все возможные версии произошедшего.

В воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта Домодево. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.