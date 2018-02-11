Район крушения Ан-128 будут обследовать с помощью беспилотников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на жёсткий контроль все работы в районе крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, задействовать беспилотную авиацию.

"Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание - поиску чёрных ящиков", - заявил Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

"Организуйте на месте крушения расстановку сил. Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации", - сказал он.