Телеканалы сняли с эфира развлекательные программы в связи с авиакатастрофой

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - НТВ и Первый канал убрали из эфира развлекательные программы в связи с катастрофой Ан-148 в Подмосковье.

"В связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье НТВ меняет сетку вещания. С эфира снимаются развлекательные программы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ в воскресенье. "Сегодня в эфир не выйдут программы "Ты не поверишь!" и "Звезды сошлись", - уточнили в пресс-службе.

Первый канал, в свою очередь, снял в эфира передачу "Что? Где? Когда?", которая должна была выйти в эфир в воскресенье в 22:30, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь канала Лариса Крымова. По ее словам, что будет показано вместо интеллектуальной игры, пока не известно.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.