Песков назвал слова Родченкова о Путине ложью

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью обвинения в адрес Владимира Путина, выдвинутые экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

На просьбу журналистов прокомментировать высказывания Родченкова, что Кремль хочет заставить его молчать, Песков сказал: "В подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден, как человек, страдающий психологическими, а может быть, даже психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно".

"Какие-либо обвинения в адрес нашей страны беспочвенны. Тем более, слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью", - заключил Песков.

В ночь с воскресенья на американском канале CBS показали интервью с человеком, который называет себя Родченковым. По сообщению журналистов, информатор ВАДА сделал пластическую операцию и сменил внешность, также для программы он был загримирован до неузнаваемости.