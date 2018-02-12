Песков назвал слова Родченкова о Путине ложью

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью обвинения в адрес Владимира Путина, выдвинутые экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
На просьбу журналистов прокомментировать высказывания Родченкова, что Кремль хочет заставить его молчать, Песков сказал: "В подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден, как человек, страдающий психологическими, а может быть, даже психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно".
"Какие-либо обвинения в адрес нашей страны беспочвенны. Тем более, слова, которые им были сказаны в отношении президента Путина, являются ничем иным, как ложью", - заключил Песков.
В ночь с воскресенья на американском канале CBS показали интервью с человеком, который называет себя Родченковым. По сообщению журналистов, информатор ВАДА сделал пластическую операцию и сменил внешность, также для программы он был загримирован до неузнаваемости.
In Sochi, Rodchenkov says he was helped by the Russian intelligence service, the FSB. An agent posing as a plumber would help open "tamper-proof" bottles and replace dirty urine with clean urine frozen before the Games. pic.twitter.com/9N0MZe3Vs3— 60 Minutes (@60Minutes) February 12, 2018