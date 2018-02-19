Заочный арест информатора ВАДА Родченкова признан законным

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Зюзинского суда Москвы от 4 мая 2017 года оставить без изменений, апелляционную жалобу, поданную в защиту интересов Родченкова, - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в понедельник.

Согласно постановлению, мера пресечения Родченкову избрана на два месяца с момента пересечения им границы России либо экстрадиции в РФ.

Из материалов дела, оглашенных судом, следует, что экс-главе Московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение в двух эпизодах незаконного оборота сильнодействующих веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 27 сентября 2012 году территориальным управлением ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, в настоящее время расформирована - ИФ) по Москве, говорится в материалах суда. Производство расследования приостанавливалось в связи в розыском Родченкова, однако впоследствии было возобновлено.

В сентябре 2017 года столичный Басманный суд заочно арестовал Родченкова по другому обвинению - в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Это постановление ранее также было признано Мосгорсудом законным.

Родченков объявлен в международный розыск. Российские правоохранительные органы намерены добавиться его экстрадиции в РФ из США, где он находится в настоящий момент.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое расследовало допинг в российском спорте.