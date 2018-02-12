"Ижавиа" временно заменит "Саратовские авиалинии" на маршруте Москва - Орск

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ижавиа" с понедельника будет временно выполнять рейсы между Орском и Москвой вместо "Саратовских авиалиний" ("Саравиа"), сообщил "Интерфаксу" генеральный директор удмуртской авиакомпании Александр Городилов.

"Мы как партнеры по цеху их ("Саравиа" - ИФ) на этом направлении заменим. Они обратились к нам с этой просьбой", - сказал Городилов.

Он подчеркнул, что это не означает, что "Ижавиа" приходит на это направление вместо "Саравиа". "Это разовое мероприятие. В это сложное время мы просто за них там подежурим", - пояснил гендиректор. Полеты будут выполняться по расписанию "Саратовских авиалиний" в течение того времени, "насколько у них возникнет необходимость", добавил он.

Как сообщалось, 11 февраля самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек.

В понедельник саратовская авиакомпания приняла решение приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148. Также сообщалось, что власти Оренбургской области проводят переговоры по вопросу замены авиаперевозчика, осуществляющего регулярные рейсы из Москвы в Орск.