"Саратовские авиалинии" с пятницы возобновят эксплуатацию Ан-148

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Саратовские авиалинии" после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе самолетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика в четверг.

"Полеты возобновляются с 16 февраля по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор", - сообщил представитель авиакомпании.

Он уточнил, что воздушные суда, входящие в авиапарк "Саратовских авиалиний", соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля, на его борту находился 71 человек. На следующий день авиакомпания приостановила полеты на этом типе самолетов.

В парке "Саратовских авиалиний" до авиакатастрофы было шесть самолетов Ан-148-100, такое же количество Як-42 и два Embraer-190. Самолеты Ан-148 были задействованы на 19 регулярных маршрутах и на одном чартерном рейсе.