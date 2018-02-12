Суд закрыл от СМИ разбирательство по делу бывшего зама Аксенова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в понедельник постановил перевести в закрытый режим рассмотрение дела бывшего заместителя председателя крымского правительства Олега Казурина, обвиняемого в получении взятки в 27 млн рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Потерпевший по делу подал ходатайство о закрытии дела "для обеспечения его безопасности". "Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье и за месть Казурина и за близких ему лиц, так как даю показания, изобличающие подсудимого", - сказал участник процесса.

Его поддержала сторона обвинения.

Адвокаты Казурина и сам обвиняемый выступили против. "Процесс должен быть открытым, Казурин никому не угрожал", - сказал один из защитников.

"Постановляю провести настоящее судебное заседание в закрытом режиме, удовлетворить ходатайство потерпевшего", - сказал судья Виктор Можелянский, после чего попросил журналистов удалиться из зала.

Казурин обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России: 290 (получение через посредника взятки в особо крупном размере), 174.1 (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), 30 и 159 (приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Казурина задержали в феврале 2017 года, расследование дела было завершено в декабре.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что именно он осенью 2016 года обнаружил признаки совершения своим замом преступления и назначил проверку его деятельности, материалы которой затем передали в Следственный комитет, ФСБ и МВД.

Аксенов освободил Казурина от должности в Совмине Крыма в конце декабря 2016 года. В правительстве региона чиновник проработал меньше года.

По данным Следственного комитета России, Казурин с августа по декабрь 2016 года получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки - 27 млн рублей - "за способствование им выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи", а также общее покровительство структуре при исполнении контракта.

Летом 2016 года, по данным следствия, чиновник для "отмывания денег, полученных в качестве взятки", потратил часть средств на покупку квартиры и гаража для своей родственницы.

Кроме того, в январе 2017 года Казурин потребовал от предпринимателя купить и передать ему автомобиль Lexus и нежилое помещение площадью не менее 200 квадратных метров в Москве за якобы оказанное содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов в Крыму, но не довел свои действия до конца, так как бизнесмен обратился в правоохранительные органы.