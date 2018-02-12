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Памфилова обещала разобраться с задержанием активистов "Голоса" в Воронежской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова обещала разобраться в ситуации с задержанием представителей "Голоса" в Воронежской области.

На заседании Центризбиркома в понедельник глава избирательной комиссии Воронежской области Сергей Конищев сообщил, что накануне в области проходили выборы глав двух муниципальных образований - Гаврильского сельского поселения Павловского района и Песковского сельского поселения Петропавловского района.

Он рассказал, что на избирательные участки прибыли три сотрудника движения "Голос", одновременно представляющих сетевое издание "Молния", которые препятствовали деятельности комиссии, мешали избирателям, вели видеосъемку без разрешения комиссии.

По его словам, председатель участковой комиссии был вынужден вызвать сотрудников полиции, которые забрали журналистов в отделение для получения объяснений.

"После этого они вернулись, вели себя агрессивно и неадекватно. Часто выходили курить, при этом члены комиссии чувствовали специфический запах, а также употребляли энергетические напитки. Сейчас в районном суде города Павловск рассматривается дело в отношении них об употреблении психотропных веществ без назначения врача. По нашему мнению, имела место провокация со стороны данных граждан", - сказал Конищев.

В свою очередь Памфилова сообщила, что в данной ситуации надо разобраться на месте с представителями движения "Голос".

"Мы информацию приняли к сведению, она дает нам пищу для размышления. Обозначим время, когда встретимся с "Голосом" и более подробно все разберем", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что уважает деятельность "Голоса", однако нужно научиться работать друг с другом. Глава ЦИК уточнила, что нужно адекватно реагировать в различных ситуациях и быть готовыми ко всему, так как провокации будут нарастать.

Она также предложила оснастить региональные комиссии, в том числе участковые необходимой техникой, в том числе смартфонами, чтобы они могли со своей стороны фиксировать то, что происходит на участке.

Также члены комиссии предложили провести занятия со всеми региональными избиркомами "по противодействию агрессивному поведению на избирательных участках".

Ранее движение "Голос" заявило о задержании полицией своих представителей в Воронежской области. По данным организации, наблюдатели фиксировали нарушения в ходе голосования. В частности, отмечали в "Голосе", комиссия пыталась использовать для выездного голосования значительно больше бюллетеней, чем того требует закон.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Голос, Воронежская область
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