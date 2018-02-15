"Единая Россия" 18 марта направит на каждый участок по два наблюдателя

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" собирается отправить минимум по два наблюдателя на каждый избирательный участок в день президентских выборов, рассказал в четверг журналистам секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Наша задача, чтобы каждый участок был покрыт, это и наблюдатели, и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Поэтому как минимум по два представителя "Единой России" будут работать на каждом избирательном участке",- сказал он.

Подготовленные "единороссами" наблюдатели будут работать от кандидата, которого поддерживает партия, отметил он.

Он напомнил, что Общественная палата намерена выдвинуть своих наблюдателей на выборы.

"Очевидно, будет миссия международных наблюдателей, очевидно, будет работать организация "Голос", очевидно, будет работать независимый общественный мониторинг, поэтому и мой прогноз не менее 8-10 наблюдателей будет на каждом участке", - сказал Турчак.