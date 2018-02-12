Глава подмосковного медцентра стала подозреваемой по делу о смерти Марьянова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава подмосковного медицинского центра стала подозреваемой по уголовному делу о смерти актера Дмитрия Марьянова осенью 2017 года. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) по факту смерти Марьянова установлены основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

Она не назвала имени женщины, отметив, что та подозревается в незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии (часть 1 статьи 238 УК РФ).

"По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств", - сказала Врадий.

По ее словам, эти препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту.

"Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации продолжительное время не вызывали "скорую помощь", чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что в настоящее время по уголовному делу запланирован ряд следственных действий, расследование уголовного дела о гибели актера продолжается, проводятся экспертизы.

Уголовное дело о смерти 47-летнего Марьянова было возбуждено в октябре прошлого года после проверки информации СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать ему помощь.