Путин обсудил по телефону с Трампом палестино-израильское урегулирование

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в понедельник вечером переговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Вот только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом США, господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании", - сказал Путин перед началом переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Кремле в понедельник.

По словам Путина, в ходе разговора Трамп передал в адрес Аббаса "самые лучшие пожелания".

Кроме того, в ходе разговора были обсуждены некоторые аспекты ближневосточного урегулирования, добавили в пресс-службе Кремля.