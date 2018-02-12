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Палестина отказалась сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию

Об этом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным

Палестина отказалась сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Палестина отказывается сотрудничать с США в качестве посредника в процессе ближневосточного урегулирования, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.

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"Мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий", - заявил Аббас в понедельник на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

При этом, по его словам, у Палестины нет никаких противопоказаний к тому, чтобы формат посредничества в процессе урегулирования был многосторонним.

"Например, - "квартет" плюс какие-либо другие страны по образу того, как достигалась сделка по Ирану", - сказал Аббас.

В качестве обоснования своей позиции на переговорах Аббас привел в пример ряд действий США, в том числе напомнил о недавнем решении перенести посольство этой страны в Иерусалим. "Президент Трамп нас еще раз удивил, это было пощечиной для нас: я имею в виду его решение перенести посольство США в Иерусалим и, соответственно, считать единый Иерусалим столицей Израиля", - сказал Аббас.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил в интервью "Интерфаксу", что Аббас намерен обсудить с российским лидером создание нового механизма международных посредников для урегулирования палестино-израильского конфликта взамен "ближневосточного квартета" и роль России в нем.

"Наша сторона официально заявляла, что США больше не могут играть лидирующую роль в переговорах между нами и Израилем. Поэтому мы сейчас в процессе поиска путей создания новой коалиции, нового механизма для переговоров между нами и Израилем, поскольку мы привержены процессу. На переговорах с Путиным фокус будет направлен на роль России в этом процессе", - сказал Нофаль.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Палестине, что формат "ближневосточного квартета" мертв, и новый механизм придет на его место, посол сказал: "Да".

Нофаль отметил, что главной темой переговоров также станет ситуация на Ближнем Востоке в свете решения президента США Дональда Трампа перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Теги: Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас
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