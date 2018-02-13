Чиновники казначейства Дагестана стали фигурантами дела о халатности

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности чиновников республиканского казначейства возбуждено в Дагестане по факту покупки по завышенным ценам квартир для владельцев ветхого жилья, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следствием установлено, что в 2016 и 2017 годах должностные лица Управления Федерального казначейства по республике Дагестан, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, не проверив реестр контрактов, в который не был включен муниципальный контракт между МКУ "Управление по жилищной политике города Махачкалы" и ООО "Гранит", по которому по завышенной цене у строительной организации приобретены в городе Махачкале квартиры для заселения их гражданами, проживающими в аварийных домах, произвели списание денежных средств с лицевого счета казенного учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба".

По данным СК, государству нанесен ущерб в размере около 250 млн рублей.

Ранее во вторник Генпрокуратура сообщила о выявлении в деятельности республиканского управления казначейства многочисленных фактов незаконного перечисления управлением бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по противозаконно заключенным государственным и муниципальным контрактам. Так, управлением в 2016 и 2017 годах согласовано перечисление более 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов, отметили в пресс-службе.