Собчак и "Яблоко" пожаловались в ЦИК из-за показа на Первом канале фильма про Путина

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Адвокатский корпус кандидата в президенты России Ксении Собчак и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направили жалобы в ЦИК РФ из-за показа на Первом канале фильма Оливера Стоуна про одного из кандидатов на пост главы государства Владимира Путина.

"Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ и адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин направил жалобу в Центральную избирательную комиссию по поводу того, что Первый канал нарушил установленные законом в сфере выборов требования. В эфире федерального ТВ с 12 по 15 февраля транслируется документальный фильм "Путин", который снял режиссер Оливер Стоун. В общей сложности показ всех серий занимает четыре с половиной часа", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Собчак во вторник.

В сообщении отмечается, что Первый канал нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, так как фильм Стоуна рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, что является агитационным материалом. При этом картина транслируется до начала агитационного периода.

Таким образом, как полагает адвокатский корпус Собчак, "есть вероятность содержания в действиях сотрудников телеканала состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.5. КоАП РФ".

Ту же позицию занимает партия "Яблоко". "Показ данного фильма отвечает признакам незаконной предвыборной агитации в СМИ в отношении зарегистрированного кандидата на должность президента РФ Путина, поскольку этим будут нарушены требования статей 49, 50, 51, 51 ФЗ "О выборах президента РФ", - говорится в обращении председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой в ЦИК РФ, опубликованном пресс-службой. "В частности, изготовление и размещение данного агитационного материала в СМИ не оплачено из избирательного фонда Путина, показ фильма намечен до начала разрешенного срока агитационного периода в СМИ", - отмечает Слабунова.

Адвокатский корпус Собчак обратился в ЦИК и лично к его председателю Элле Памфиловой с просьбой провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности. Слабунова просит ЦИК предотвратить нарушения требования ведения предвыборной агитации.