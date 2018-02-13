Путин отказался от дебатов в бесплатном эфире

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для агитации на федеральных каналах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во вторник на жеребьевке по распределению эфирного времени.

"Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата", - сказала Памфилова.

Таким образом, штаб отказался от бесплатного времени на теле- и радиоканалах для проведения дебатов. Всего в жеребьевке будут участвовать телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, ТВ Центр, ОТР и три радиоканала. В регионах будет разыграно бесплатное время на 338 телеканалах и 280 радиостанциях.

"Всего каждому гарантируется по одному часу бесплатного времени на каждом телеканале и радио. Закон дополнительно предоставляет партиям, выдвинувшим кандидатов, еще по одному часу. Таким образом, кандидат-самовыдвижеец получает в два раза меньше времени, чем кандидат от партии", - рассказала Памфилова.

В свою очередь секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила журналистам, что штаб Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов только на общероссийском телевидении.

"От дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов", - сказала она.

Согласно действующему законодательству, на дебатах в региональном теле- и радиоэфире кандидата могут представлять доверенные лица.

Ранее доверенные лица Путина заявили о готовности выступить в дебатах от лица кандидата в президенты, если сам он откажется от участия в них. Тогда пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов на вопрос, кто будет участвовать в дебатах, сказал, что "стратегию и тактику избирательной кампании определяет сам кандидат".

Этап официальной агитации в СМИ начинается 17 февраля. Следующие выборы президента РФ назначены на 18 марта.