МЧС назвал короткое замыкание предварительной причиной пожара в Оренбурге

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной пожара в многоэтажном жилом доме в Оренбурге, жертвами которого стали четыре человека, в том числе два ребенка, стало короткое замыкание электропроводки, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, назначены экспертизы, которые установят точную причину возгорания.

В свою очередь прокуратура Оренбургской области сообщает о проведении проверки по факту пожара, в результате которого погибли люди. "По предварительным сведениям, из-за ненадлежащего контроля со стороны взрослых ранее дети из этой семьи уже попадали в угрожающие их жизни и здоровью ситуации", - говорится в сообщении.

С учетом данной информации прокуратура даст оценку "законности и своевременности действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и иных контролирующих служб".

Местные СМИ сообщают, что погибшая в результате пожара трелетняя девочка в 2016 году падала из окна этой квартиры, расположенной на 9 этаже. Тогда малышка чудом осталась жива, упав на растущие внизу кусты.

Возгорание произошло в понедельник днем в квартире жилого дома на улице Салмышская. Площадь пожара составила десять квадратных метров. В доме было сильное задымление, жильцов эвакуировали.

В горящей квартире пожарные обнаружили девять человек. Двое мужчин были мертвы, остальные, в том числе четверо детей, без сознания. Двое детей впоследствии скончались, остальных госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".