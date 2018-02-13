Петербуржца увезли в больницу после падения наледи с крыши администрации муниципалитета

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Житель Санкт-Петербурга был доставлен в больницу после падения наледи с крыши местного муниципалитета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Адмиралтейского района во вторник.

"Кусок наледи упал с крыши дома номер 18 по улице Егорова сегодня днем. Кровля здания имеет сложную форму: по сути, она относится к так называемым "потенциально опасным", но у нас в центре города немало таких домов", - уточнил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, кусок льда упал мужчине на плечо. Он не получил серьезных травм, однако был доставлен на "скорой помощи" в больницу.

"Очистка кровли проводилась 8 и 10 февраля, поэтому, скорее всего, наледь образовалась из-за температурного перепада. Участок был огорожен сигнальной лентой, и лента не была нарушена. Прямо сейчас там работают специалисты-кровельщики, идет дополнительная проверка на наличие наледи", - добавили в пресс-службе.

В здании по адресу Егорова, 18 располагается администрация муниципального округа "Измайловское".

Как сообщалось, 8 февраля пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла после падения наледи с крыши дома на Васильевском острове. По данным жилищного комитета, женщина ходила во двор расселенного дома, чтобы кормить котов. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Александр Маслов и руководитель районного жилищного агентства Сергей Алексеев уволены с занимаемых должностей.