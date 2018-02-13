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В Крыму суд отказался реабилитировать осужденного Украиной за сепаратизм математика

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Крыма во вторник не удовлетворила апелляцию крымского активиста, математика Валерия Подъячего на постановление этого суда, отказавшего ему в праве на реабилитацию.

"Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Позиция Генпрокуратуры России отличается от позиции крымской прокуратуры. У меня есть ответ из Генпрокуратуры. Есть и возражение прокуратуры республики Крым на мою апелляцию - они считают, что я когда-то совершил преступление с точки зрения России. С точки зрения России я неподсуден, это ответила Генпрокуратура РФ, потому что все деяния до 18 марта 2014 года оцениваются с точки зрения Уголовного кодекса России, и я не мог совершить преступление с точки зрения российского законодательства. Значит, я был необоснованно подвергнут уголовному преследованию и осужден, поэтому подлежу реабилитации. Это как дважды два", - заявил Подъячий "Интерфаксу".

Крымчанин намерен подать кассацию на решение суда.

Апелляционный суд Крыма в 2011 году приговорил лидера народного фронта "Севастополь-Крым-Россия" Подъячего и активиста организации Семена Клюева, обвиняемых СБУ в посягательстве на территориальную целостность Украины, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Математик по образованию, Подъячий имеет более 20 лет преподавательского стажа. После вхождения Крыма в состав России он не мог устроиться на работу в учебных заведениях. Подъячий решил оспорить в суде отказ в трудоустройстве в учебных заведениях РФ из-за украинской судимости за сепаратизм. Такое дело в России рассматривалось впервые.

Киевский райсуд Симферополя в августе 2017 года отказал преподавателю. Его юрист подал апелляцию в Верховный суд Крыма, который в декабре 2017 года по представлению прокуратуры республики отменил приговор украинского суда в отношении Подъячего из-за отсутствия состава преступления, но отказал ему и умершему на 76-м году жизни Клюеву в реабилитации.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума о статусе полуострова. Украина его результаты не признает и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Теги: Крым, РФ, Украина
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