ЦИК на следующей неделе рассмотрит жалобы Собчак и "Яблока" на показ фильма о Путине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на следующей неделе рассмотрит жалобы председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на показ фильма Оливера Стоуна про действующего президента РФ, кандидата в президенты Владимира Путина на "Первом канале", сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина журналистам во вторник.

"Заседание рабочей группы по информационным спорам на следующей неделе. Если судить по той информации, которая есть в СМИ, то предмет этой жалобы вполне может быть предметом рассмотрения рабочей группы", - сказала Гришина. Она отметила, что пока не видела и не читала ни одну из жалоб. "Желательно увидеть существо и доводы", - отметила секретарь ЦИК.

Ранее сообщалось, что Слабунова и адвокаты Собчак направили жалобы в ЦИК РФ из-за показа фильма Стоуна про Путина на "Первом канале".

В сообщении, размещенном на сайте Собчак, отмечается, что "Первый канал" нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, так как фильм Стоуна рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, что является агитационным материалом. При этом картина транслируется до начала агитационного периода. Таким образом, как полагает адвокатский корпус Собчак, "есть вероятность содержания в действиях сотрудников телеканала состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.5. КоАП РФ".

Ту же позицию занимает партия "Яблоко". "Показ данного фильма отвечает признакам незаконной предвыборной агитации в СМИ в отношении зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации Путина, поскольку этим будут нарушены требования статей 49, 50, 51, 51 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", - говорится в обращении Слабуновой в ЦИК РФ, опубликованном пресс-службой.

"В частности, изготовление и размещение данного агитационного материала в СМИ не оплачено из избирательного фонда Путина, показ фильма намечен до начала разрешенного срока агитационного периода в СМИ", - отмечает Слабунова.

Адвокатский корпус Собчак обратился в ЦИК и лично к его председателю Элле Памфиловой с просьбой провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности. Слабунова просит ЦИК предотвратить нарушения требований ведения предвыборной агитации.