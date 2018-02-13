РЖД собралась давать скидки школьникам круглый год

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" планирует в 2018 году продолжить практику предоставления скидок школьникам, причем хочет сделать их круглогодичными, а в период каникул распространить и на купейные вагоны: вопрос обсуждался на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым во вторник.

"Регулярно возникают вопросы о том, чтобы помочь школьникам - предоставить им льготы, чтобы они могли со своими семьями отдохнуть на каникулах - весенних, летних и осенних. Компания когда-то выступила инициатором такого рода программы, еще в 2016 г. и в 2017 г. ее продолжили. Речь шла о предоставлении скидок на билеты в плацкартных вагонах", - напомнил Медведев.

Белозеров в ответ поблагодарил Медведева за те решения, которые были приняты правительством - "прежде всего, обнуление ставки НДС и решение о долгосрочном тарифе" на грузовые перевозки. "Как раз комплекс этих мероприятий постоянно дает возможность совершенствовать работу в пассажирском комплексе, и, благодаря этим решениям, мы предлагаем как раз одобрить продление (этой - ИФ) программы и расширение, в том числе и на купейный сегмент. И на плацкартный и на купейный сегмент мы предлагаем давать скидки в течение года", - заявил топ-менеджер.

Сейчас монополия предоставляет школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 10 лет скидку 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения в скорых и пассажирских поездах дальнего следования внутри РФ. В фирменных составах они оплачивают 50% от стоимости проезда в обычном поезде и разницу в цене билетов. Льгота предоставляется с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря и не распространяется на скоростные и высокоскоростные поезда.

Кроме того, О.Белозеров сообщил, что РЖД "подготовили предложения по перевозкам наших ветеранов Великой отечественной войны в течение мая". "Мы бы хотели не срок с 1-го по какую-то дату, а в течение месяца перевозить ветеранов ВОВ всеми типами подвижного состава", - сказал он.