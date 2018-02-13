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Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об основах национализации в РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Все депутаты фракции КПРФ в Госдуме во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Думу законопроект об основах национализации в РФ.

Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Так, законопроект предусматривает понятие национализации: "возмездное принудительное изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и его обращение в федеральную собственность".

Такое изъятие производится "в целях обеспечения государственных нужд РФ, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и суверенитета РФ, обеспечением законности, социальных прав граждан и сохранения национального достояния", указывает проект закона.

Законопроект определяет, что национализации подлежит имущество, находящееся в собственности физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы.

В том числе подлежат национализации предприятия, их части, акции (доли, паи) национализируемых юридических лиц, а также единые недвижимые комплексы, говорится в проекте закона.

В состав национализируемого предприятия как объекта прав наравне с иным имуществом включаются права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги и другие исключительные права.

Национализация предполагает применение нескольких способов: 1) изъятия имущества и обращения его в федеральную собственность; 2) увеличения за счет средств федерального бюджета стоимости имущества, в том числе посредством увеличения уставного капитала организации, в результате которого государство приобретет контрольный пакет акций (долей, пая) национализируемой организации или доля государства в праве общей долевой собственности на имущество превысит 50%.

Также предусмотрены такие способы как передача организации, контрольный пакет акций которой находится в федеральной собственности, контрольного пакета акций национализируемой организации, а также иные способы, не запрещенные законодательством РФ.

Основаниями для принятия отдельного федерального закона о национализации являются: угроза массового сокращения штата работников градообразующей организации или социально значимой организации, вызванная действиями (бездействием) собственника имущества градообразующей организации или социально значимой организации либо органа управления такой организации.

Также основаниями могут быть фактическое прекращение функционирования предприятия, имеющего стратегическое значение, признание его несостоятельным (банкротом); объявление имущества общенациональным достоянием.

Кроме того, национализация возможна в случае монопольного или доминирующего положения предприятия, которое не может быть преодолено вследствие естественной монополии или иных причин при наличии достаточных для этого оснований

Также и в случае приватизации государственных и муниципальных предприятий с нарушением действующего законодательства или по заведомо заниженным ценам; приобретение контрольных пакетов акций акционерных обществ, создаваемых на базе государственных предприятий-монополистов, иностранным капиталом.

Учитывая исключительность процессов национализации имущества, предполагается, что инициатива о национализации имущества, которое может быть обращено в федеральную собственность, может исходить от президента РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правительства РФ.

Схема национализации совпадает с порядком принятия проектов федеральных законов Государственной Думой, говорится в проекте закона.

Кроме того, тем же составом авторов во вторник внесены в Госдуму и размещены в базе законопроектов еще ряд инициатив. Это законопроект об обеспечении государственной гарантии трудоустройства по специальности молодежи, окончившей среднее профессиональные и высшие образовательные организации; проект закона, регулирующий отношения по вопросам исчисления страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и законопроект о страховых пенсиях.

Теги: КПРФ, Госдума, национализация
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