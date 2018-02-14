Минздрав РФ определил успешные проекты медучреждений для воспроизведения

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав отобрал несколько десятков наиболее успешных и эффективных проектов медучреждений первичного звена, которые могут быть использованы для повторного применения с учётом технологий бережливого производства, что обеспечит существенную экономию средств, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Министерством здравоохранения РФ проведен анализ проектов медицинских организаций первичного звена, построенных и введённых в эксплуатацию в регионах за последние три года. Прежде всего, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), врачебных амбулаторий, поликлиник. Было определено более 60 наиболее успешных и эффективных проектов, которые могут быть использованы для повторного применения",- заявили в Минздраве.

"Внедрение проектов повторного применения - по сути, типовых проектов - позволит значительно снизить расходы на постройку таких значимых объектов социальной инфраструктуры", - говорит замминистра здравоохранения РФ Наталия Хорова, чьи слова приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, министерство начало работу по подготовке проектов повторного применения в прошлом году, и к настоящему моменту сформировало ряд конструктивных предложений по их внедрению, которые были направлены в Минстрой России, во взаимодействии с которым планируется их дальнейшая практическая реализация.

"Важно отметить, что внедряемые "типовые" проекты будут учитывать принципы бережливого производства - технологии, внедряемой сегодня в отечественное здравоохранение Минздравом России совместно с Управлением внутренней политики Администрации Президента РФ и Госкорпорацией "Росатом", - заявили в Минздраве.

Там напомнили, что внедрение принципов бережливого производства в деятельность медучреждений позволило в разы сократить время ожидания пациентом приема, а также существенно увеличить длительность непосредственного общения врача и пациента.

Так, по результатам реализации проекта "Бережливая поликлиника" сократилось время ожидания очереди в регистратуре в среднем в 5 раз, в очереди на прием к врачу - в 3,2 раза, время нахождения у врача - почти в 2 раза, прохождение диспансеризации - в 2,3 раза.

Целью проекта "Бережливая поликлиника" является выявление неэффективных технологических процессов в медицинских организациях и их устранение, т.е. совершенствование логистики, менеджмента и комфортности предоставления услуг, а также повышение ресурсной эффективности.