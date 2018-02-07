Рост числа годных к службе призывников объяснили успехами в детской медицине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Положительные изменения в детской медицине привели к увеличению числа годных по состоянию здоровья к службе призывников, заявила в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

По ее словам, если в 2014 году годными без ограничений или с незначительными ограничениями были признаны 73,5% от всех россиян в возрасте от 18 до 27 лет, освидетельствованных в ходе призывной кампании, то в 2017 году эта цифра увеличилась на 4,5% - до 76,7%.

В целом, по ее данным, первичная заболеваемость детей за последние годы снизилась во всех возрастных группах: до 14 лет - более чем на 5%, 15-17 лет - на 4,2%.

Кроме того, отметила глава Минздрава, если в 2013 году к первой и второй группе здоровья ("здоров" или "практически здоров" - ИФ) были отнесены 80,3% школьников, то по последним данным, за 2016 год, к этим двум группам относятся почти 83%.