В Ярославской области почувствовали запах йода после ошибочного сообщения о радиации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и МЧС получили сообщения от жителей Ярославской области с жалобами на химический запах, проводится проверка, передает корреспондент "Интерфакса".

"Поступали жалобы. Мы отобрали пробы воздуха в жилой зоне. Результаты будут известны позже", - сказал "Интерфаксу" руководитель Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.

В главном управлении МЧС по региону агентству также сообщили о звонках от обеспокоенных жителей, которые жаловались на запах йода.

Собеседник агентства подчеркнул, что в ведомстве не видят взаимосвязи жалоб и ложного срабатывания сигнала о радиационной угрозе, произошедшего накануне.

В соцсетях жители города сообщают, что в некоторых детских садах Красноперекопского и Фрунзенского районов города в среду запретили прогулки и проветривания из-за неизвестного запаха. Главный врач детской поликлиники распорядился выдавать маски пациентам.

Во вторник 13 февраля по ошибке сработала система оповещения о радиационной угрозе в радиотелевизионном центре в поселке Дубки в 10 км от Ярославля. Заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая сообщала, что инцидент является "технической ошибкой, произошедшей не по вине хакеров".