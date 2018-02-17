Роспотребнадзор проверит московский детсад из-за вспышки кишечной инфекции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование в детском саду на юге столицы, где зафиксирован очаг острой кишечной инфекции, сообщается в субботу на официальном сайте ведомства.

"При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости ОКИ (острой кишечной инфекцией - ИФ) в дошкольном отделение "Дельфиненок" ГБОУ СОШ №492 в Южном административном округе сотрудниками Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зарегистрировано 20 случаев отравления, шесть детей госпитализировано. В дошкольном учреждении отобраны образцы суточной пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования на пищеблоке.

"Организован отбор нативного материала от больных, сотрудников детского сада, работников пищеблока для ПЦР диагностики возбудителей кишечных инфекций вирусной и бактериальной этиологии, а также клинический материал для бактериологического исследования", - отмечается в сообщении.

Также проводится проверка поставщика продуктов ЗАО "Комбинат дошкольного питания".