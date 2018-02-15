Замминистра ЖКХ назвал лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по капитальному ремонту

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Татарстан, Москва и Московская область, а также Башкирия являются лидерами среди российских регионов по реализации программы капитального ремонта жилого фонда, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Есть несколько критериев: выполнение плана, масштаб, ну и, конечно же, уровень собираемости взносов. Татарстан, Москва и Московская область, Башкирия - лидеры по всем обозначенным показателям. Башкирия отремонтировала более 1,2 тыс. домов, это 100% от плана, собираемость составила 97%, Москва отремонтировала более 4 тыс. домов, Московская область - свыше 3,5 тыс. при собираемости 98%", - сказал Чибис.

При это он добавил, что, согласно данным Минстроя, "провалили планы Ивановская, Курганская и Магаданская области, еще пара субъектов".

"Есть 15 регионов, которые с планом справляются, но масштаб работы должен быть больше, потому что деньги есть на выполнение большего объема задач. Они сознательно занижают планку. Хитрить они могут с семейным бюджетом, а эти деньги - инвестиции людей, неиспользование всех собираемых средств - прямое нарушение закона. Должностными лицами этих 15 регионов уже занимается Генпрокуратура", - отметил замминистра ЖКХ.