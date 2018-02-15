Минэкономразвития выступило против идеи Минкультуры о платеже в 3% с кассовых сборов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ не поддерживает инициативу министерства культуры ввести неналоговый платеж в 3% с кассовых сборов кинотеатров для поддержки российского кинематографа.

"Это пока прозвучало только устно, потому что соответствующее предложение официально министерством культуры не представлено. Минэкономразвития на данном этапе соответствующий сбор не поддерживает", - заявил журналистам статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев в кулуарах Сочинского инвестиционного форума в четверг.

По его словам, предложение Минкультуры ввести квоту в 35% сеансов на один фильм в Минэкономразвития также не поступало. "Если оно поступит, будем официально реагировать. Пока оно не поступало", - отметил Фомичев.

Предложение ввести сбор в 3% с каждого проданного билета, чтобы направить средства на поддержку российского кинематографа, озвучил министр культуры Владимир Мединский в декабре, выступая на правительственном совете по развитию отечественной кинематографии.

"Это введение так называемого неналогового платежа, поступающего непосредственно в поддержку отечественного кинематографа, с каждого проданного билета. Мы долго эту тему обсуждали с отраслью, звучали разные цифры. Во Франции, для понимания, 12% с каждого проданного билета поступает во французский фонд кино, не считая сборов с рекламы, с телевизионной рекламы и прочее. Мы предлагаем начать с 3%. Кинотеатры в целом эту меру поддерживают, все крупнейшие киносети считают ее разумной. Это даст нам приблизительно не менее 1,5 млрд рублей ежегодно в Фонд кино", - говорил Мединский.

Тогда же он сообщил, что Минкультуры готовит законопроект о запрете выделять более 35% сеансов в кинотеатре на один фильм. "Это разумная антимонопольная мера, принятая во многих странах. Иначе в кинотеатрах зачастую западные дистрибьюторы, особенно в однозальных, двухзальных кинотеатрах, продавливают по 50-60% под один фильм. И всё остальное идёт либо поздней ночью, либо можно в девять утра что-нибудь посмотреть", - отметил Мединский.

В 2016 году Минкультуры также предлагало ввести сборы с телеканалов и кинотеатров, чтобы целевым образом направить их на поддержку отечественной киноиндустрии. Правительство эту инициативу не поддержало.